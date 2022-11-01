Вратарь сборной Польши Щенсны заявил, что готов отбить пенальти от Месси

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны ответил, смог бы отбить пенальти от нападающего команды Аргентины Лионеля Месси в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Сложно анализировать манеру исполнения пенальти Лионеля. Месси может пробить в угол или отправить мяч по центру. Я готов к этому, но надеюсь, что в наши ворота больше не будут ставить пенальти, как в игре с Саудовской Аравией. На мой взгляд, там не было 11-метрового», — приводит слова Щенсны La Repubblica.

Встреча Польши с Аргентиной состоится 30 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Польша победила Саудовскую Аравию в матче ЧМ-2022 в Катаре.