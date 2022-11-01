Футболист Нидерландов заявил, что ему грустно из-за отсутствия России на ЧМ в Катаре

Полузащитник команды Нидерландов Мартен де Рон поделился мнением об отсутствии сборной России на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Мне грустно за всех российских игроков. Отсутствие России на чемпионате мира — ужасная ситуация. Им не оставили выбора», — приводит слова де Рона «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределённый срок.

Ранее полузащитник сборной Саудовской Аравии Абдулла Отаиф заявил, что ему было бы интересно сыграть с Россией.