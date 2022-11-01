Япония и Коста-Рика объявили составы на матч ЧМ-2022

Сборные Японии и Коста‑Рики объявили составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

У Японии с первых минут выйдут Сиути Гонда, Юто Нагатомо, Ко Итакура, Ямане Мики, Ватару Эндо, Рицу Доан, Хидемаса Морита, Даити Камада, Аясе Уэда, Мая Ёсида и Юки Сома.

В стартовый состав Коста‑Рики попали Кейлор Навас, Кейшер Фуллер, Сельсо Борхес, Оскар Дуарте, Энтони Контрерас, Брайан Овьедо, Хоэль Кэмпбелл, Герсон Торрес, Франсиско Кальво, Ельцин Техеда и Кендалл Уотсон.

Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Ахмед бин Али» в Эль‑Райане. Игра начнётся в 13:00 по мск.

Ранее бывший нападающий сборной России Артём Дзюба пошутил, что не смотрит чемпионат мира в Катаре.