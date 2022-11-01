Дзюба пошутил, что не смотрит чемпионат мира в Катаре

Бывший нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба шуткой ответил на вопрос о том, смотрит ли он чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? А, по футболу, просто не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то (cмеётся)», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

3 ноября 34-летний россиянин разорвал контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды нападающий сыграл пять матчей, в которых забил один мяч.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Дзюба в летнее трансферное окно мог заключить соглашение с московским ЦСКА.