Игрок Нидерландов заявил, что ждёт возвращения Миранчука в «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон поделился мнением о хавбеке команды России и бергамского клуба Алексея Миранчука, который выступает на правах аренды в туринском «Торино».

«Алексей — отличный игрок и человек. Он классный парень. Добрый, воспитанный», — приводит слова де Рона «Матч ТВ».

Полузащитник ответил, ждёт ли возвращения 27-летнего россиянина в клуб из Бергамо.

«Да. У Миранчука есть все шансы на это. Ему важно постоянно играть, у него много качеств, которые могут позволить ему быть замечательным игроком. В «Торино» он это демонстрирует. В России есть и другие хорошие игроки. Алексей имеет все шансы стать одной из главных российских звёзд», — сказал он.

В нынешнем сезоне Миранчук забил два мяча и отдал две результативные передачи за туринцев во всех турнирах.

Ранее Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.