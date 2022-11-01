Тренер Аргентины объяснил, почему расплакался после гола в матче с Мексикой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему расплакался после гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Мексики.

«Слёзы — это отражение того, что вы действительно испытываете, находясь на чемпионате мира. Это произошло, потому что за нас переживают семьи, наши друзья. Это трудно понять в других культурах и странах. Но в Аргентине такой образ жизни», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Скалони.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан сборной Лионель Месси стал первым игроком, который отдал голевую передачу на пяти чемпионатах мира по футболу.