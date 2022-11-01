Месси стал первым футболистом, отдавшим голевую передачу на пяти ЧМ
Нападающий и капитан сборной Лионель Месси стал первым игроком, который отдал голевую передачу на пяти чемпионатах мира по футболу.
26 ноября Аргентина одержала победу над командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре со счётом 2:0.
В прошедшей встрече 35-летний аргентинец отметился голом и передачей.
Нападающий также отдавал голевые на чемпионатах мира в Германии (2006), ЮАР (2010), Бразилии (2014) и России (2018).
Ранее сообщалось, что Месси догнал легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону по голам на чемпионатах мира.