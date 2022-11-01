Дешам — о выходе Франции в плей-офф ЧМ: горжусь нашей командой

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я горжусь нашей командой. Мы обеспечили себе выход в плей‑офф, и надеюсь, что займём первое место в группе. Но есть несколько моментов в нашей игре, которые мы должны улучшить к следующему матчу», — приводит слова Дешама Daily Mail.

26 ноября сборная Франция обыграла команду Дании со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа.

После второго тура Франция набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D. Дания располагается на третьей строчке, набрав одно очко. Вторую позицию с тремя очками занимает Австралия, четвёртую — Тунис (1).

Ранее сообщалось, что Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира.