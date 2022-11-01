Месси: победа над Мексикой стала облегчением для Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы были очень раздражены все эти дни после матча с Саудовской Аравией. Не ожидали, что начнём турнир с поражения. Мы хотели изменить ситуацию и понимали, что встреча с мексиканцами станет решающей. Победа над Мексикой стала облегчением для Аргентины», — приводит слова Месси пресс-служба Международной федерации футбола.

По словам нападающего, Аргентина должна была победить Мексику любой ценой.

«Мы должны были победить любой ценой для всеобщего спокойствия и для того, чтобы начать всё с чистого листа. Нам нужно вновь стать теми, кем мы были долгое время, и подойти к игре против Польши с другим настроем», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

Игра Аргентины с Польшей состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Месси стал первым игроком, который отдал голевую передачу на пяти чемпионатах мира по футболу.