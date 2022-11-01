Тренер сборной Бельгии ответил, сыграет ли Лукаку с Марокко

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Марокко рассказал о ходе восстановления от травмы нападающего команды Ромелу Лукаку.

«По прогнозам врачей, Ромелу должен был восстановиться к третьей игре, однако он опережает график. Это хороший знак, но я не думаю, что Лукаку будет участвовать во встрече с Марокко», — приводит слова Мартинеса BBC.

29-летний бельгиец пропустил встречу первого тура группового этапа со сборной Канады (1:0) из-за повреждения левого бедра.

Игра Бельгии с Марокко состоится сегодня, 27 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Лукаку пропустит первые два матча сборной Бельгии на ЧМ-2022 в Катаре.