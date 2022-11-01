Главный тренер Аргентины: в матче с Польшей оставим все силы на поле

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы знали, что нас ожидает очень сложный матч. Соперник предложил нам другую игру. Первый тайм был не очень хорошим, но мы исправились во втором. Мы внесли некоторые изменения и начали видеть улучшения. В матче с Польшей оставим все силы на поле, так же как в сегодняшней игре», — приводит слова Скалони Infobae.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

Игра Аргентины с Польшей состоится 30 ноября.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан сборной Лионель Месси стал первым игроком, который отдал голевую передачу на пяти чемпионатах мира по футболу.