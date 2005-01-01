Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Мексика

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Мексики.

Месси отличился на 64-й минуте. Он также оформил результативную передачу. Ещё один мяч забил Энцо Фернандес (87-я). Аргентинцы победили мексиканцев в матче второго тура группы С со счетом 2:0.

В другом матче группы C сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии (2:0).

После второго тура Аргентина с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. Мексика с одним очком занимает четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира.