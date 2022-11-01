Варан — о победе над Данией: наслаждаюсь каждым моментом

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Дании.

«Я очень счастлив и очень рад быть здесь. Я много работал, мне было очень здорово сыграть сегодня. Кубок мира всегда имеет особенное значение, поэтому я рад был выступить за свою страну. Я наслаждаюсь каждым моментом», — цитирует Варана RMC Sport.

Игра группы D проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В составе сборной Франции отличился Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). У Дании единственный мяч забил Андреас Кристенсен (68-я).

После второго тура Франция с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице. Дания с одним очком располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Франция стала второй сборной в XXI в., вышедшей в плей-офф ЧМ в статусе действующего чемпиона.