Аргентина играет вничью с Мексикой после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. После первого тайма счёт 0:0.

Главный судья встречи — Даниэле Орсато из Италии.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Аргентина нанесла первый удар по воротам Мексики на 41-й минуте.