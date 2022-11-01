Гуардадо стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира

Сборная Мексики встречается в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.

Игра второго тура группы С проходит на стадионе «Лусаил Айконик». Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо появился на поле с первых минут. Таким образом, 36-летний капитан мексиканской команды принимает в пятый раз участие в ЧМ.

Подобный рекорд принадлежит мексиканцам Рафаэлю Маркесу и Антонио Карбахалю, а также немцу Лотару Маттеусу, аргентинцу Лионелю Месси и португальцу Криштиану Роналду.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал празднование гола на фоне плаката с Лионелем Месси.