Роналду оценил фотографию, на которой он празднует гол на фоне плаката с Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал празднование гола на фоне плаката с Лионелем Месси.

«Ха-ха, я уже увидел эту фотографию. Хорошая картина», — цитирует Роналду TV2.

Напомним, что в первом туре чемпионата мира в Катаре сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2. Роналду отметился голом.

Ранее Владислав Радимов высказался о соперничестве нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.