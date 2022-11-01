Радимов: если Месси проиграл, то для Роналду это вызов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о соперничестве нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

«Они уже оба на другом уровне, лидеры сборных. Если Месси проиграл, то для Роналду это был ещё один вызов. Эта конкуренция», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Аргентины в первом туре турнира уступила команде Саудовской Аравии со счётом 1:2. Месси отметился голом.

Сборная Португалии обыграла команду Ганы на старте мундиаля — 3:2. Роналду отметился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин сравнил поражения Аргентины и Германии в матчах ЧМ-2022.