Уткин сравнил поражения Аргентины и Германии в матчах ЧМ-2022

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на поражения сборных Аргентины и Германии в первом туре чемпионата мира в Катаре.

«Поражения Аргентины и Германии. В них есть нечто очень важное, общее. В обоих случаях фаворит был безоговорочным. И оба раза команду фаворита определённо немного начинало заносить», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что аргентинцы были шокированы двумя голами саудитов и не оправились после этого. По мнению журналиста, немцы проиграли из-за самоуверенности.

Напомним, что в первом туре Аргентина уступила Саудовской Аравии со счётом 1:2, Германия же — Японии (1:2).

Ранее тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о поражении в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2022.