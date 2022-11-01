Месси повторил рекорд Марадоны по числу матчей на ЧМ за Аргентину

Сборная Аргентины встречается в матче группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Мексики.

Игра второго тура группы С проходит на стадионе «Лусаил Айконик». Лионель Месси появился на поле с первых минут матча. Форвард «Пари Сен-Жермен» сравнялся с Диего Марадоной по количеству проведённых матчей на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины. Для Месси эта игра стала 21-й.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал празднование гола на фоне плаката с Лионелем Месси.