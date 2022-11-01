Гризманн: все игроки Франции приложили максимум усилий, было очень важно победить Данию

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Дании.

«Мы знали, что это будет сложная игра, мы дважды проиграли им в Лиге Наций. Мы много работали, все вместе. Все работали хорошо. Это очень важная победа», — цитирует Гризманна RMC Sport.

Игра группы D проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В составе сборной Франции отличился Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). У Дании единственный мяч забил Андреас Кристенсен (68-я).

После второго тура Франция с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице. Дания с одним очком располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был признан лучшим игроком матча Франция — Дания.