Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Дания

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

Игра группы D проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Лучшим игроком матча был признан нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он стал автором дубля, отличившись на 61-й и 86-й минутах.

Франция с шестью очками занимает первое месте в турнирной таблице. Дания с одним очком располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира.