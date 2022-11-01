Мбаппе забил свой шестой мяч на чемпионате мира

Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил свой шестой гол на чемпионате мира и сравнялся с Тьерри Анри, сообщает Opta.

Больше всего мячей за сборную Франции на мундиале забивал только Жюст Фонтен (13).

Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. На данный момент счёт 1:1.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча Польша — Саудовская Аравия.