Арнольд: на данный момент Австралия ещё ничего не добилась на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Туниса.

«Я сказал игрокам, что очень горжусь ими, но на данный момент мы ещё ничего не добились. Мы здесь и хотим пройти как можно дальше», — цитирует Арнольда ВВС Sport.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 24-й минуте забил нападающий австралийской сборной Митчелл Дюк.

Таким образом, Австралия набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Тунис с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Ранее главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри высказался о поражении команды в матче с Австралией.