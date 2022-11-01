Главный тренер сборной Туниса: мы будем играть со всей решимостью, которая у нас есть

Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри высказался о поражении команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с Австралией.

«Даже самые сильные команды потерпели поражение от аутсайдеров. Очень обидно, что проиграли сегодня, но у нас впереди ещё один матч — с Францией. Мы будем играть со всей решимостью, которая у нас есть», — цитирует Кадри BBC.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 24-й минуте забил нападающий австралийской сборной Митчелл Дюк.

Таким образом, Австралия набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы D. Тунис с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.

Ранее сборная Австралии впервые за 12 лет выиграла матч на чемпионате мира по футболу.