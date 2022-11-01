Крыховяк — о победе над Саудовской Аравией: тяжёлая игра против команды, которая обыграла Аргентину
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Саудовской Аравии.
«Конечно, тяжёлая игра. В каждом матче тяжело играть. Особенно против команды, которая обыграла Аргентину... Самое важное, что мы взяли три очка», — приводит слова Крыховяка «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 2:0.
В составе польской команды мячи забили Пётр Зелиньски и Роберт Левандовски.
Таким образом, Польша поднялась на первое место в группе С, набрав четыре очка. Саудовская Аравия идёт второй с тремя очками.
Ранее сообщалось, что Левандовски стал первым поляком за 40 лет с голом и результативной передачей на ЧМ.