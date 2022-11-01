Левандовски стал первым поляком за 40 лет с голом и результативной передачей на ЧМ

Сборная Польши одержала победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 над национальной командой Саудовской Аравии.

34-летний Роберт Левандовски стал первым игроком польской команды, который смог забить сам и отдать голевой пас в матче на чемпионате мира.

Встреча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 2:0. Второй гол оформил Пётр Зелиньски.

Таким образом, Польша поднялась на первое место в группе С, набрав четыре очка. Саудовская Аравия идёт второй с тремя очками.

Ранее Левандовски предположил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре не станет для него последним.