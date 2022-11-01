Левандовски: не думаю, что ЧМ-2022 станет для меня последним
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски предположил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре не станет для него последним.
«Я не думаю, что этот чемпионат мира станет для меня последним. Я хочу сыграть в следующем», — цитирует Левандовски The Guardian.
Напомним, что групповой турнир чемпионата мира — 2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее Левандовски заявил, что мечтает забить мяч на ЧМ-2022 в Катаре.