Левандовски: не думаю, что ЧМ-2022 станет для меня последним

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски предположил, что чемпионат мира — 2022 в Катаре не станет для него последним.

«Я не думаю, что этот чемпионат мира станет для меня последним. Я хочу сыграть в следующем», — цитирует Левандовски The Guardian.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира — 2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Левандовски заявил, что мечтает забить мяч на ЧМ-2022 в Катаре.