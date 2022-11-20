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Левандовски заявил, что мечтает забить мяч на ЧМ-2022 в Катаре

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Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что мечтает забить мяч на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Левандовски заявил, что мечтает забить мяч на ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что это мой последний мундиаль. Я мечтаю забить мяч на чемпионате мира в Катаре. Ради осуществления этой мечты я готов сделать всё возможное. Надеюсь, у меня получится», — приводит слова Левандовски пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе сборная Польши сыграет в группе C с командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что мечтает выиграть ЧМ-2022 в Катаре.

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