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Ван Гал заявил, что хочет выиграть ЧМ-2022 с Нидерландами

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ван Гал заявил, что хочет выиграть ЧМ-2022 с Нидерландами
  • Gettyimages.ru

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Конечно, совсем не обязательно, что у сборной Нидерландов это получится. Но необходимо самому ставить эту цель, что может помочь в её достижении. Возможно, кто-то посчитает меня слишком амбициозным, однако на самом деле это так и работает. Я верю в своих футболистов. Футбол не ограничивается тактикой, нужна доля везения. А мне обычно везёт», — приводит слова ван Гала пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября до 18 декабря. На групповом этапе нидерландские футболисты сыграют в группе А с командами Катара, Сенегала и Эквадора.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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