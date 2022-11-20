Ван Гал заявил, что хочет выиграть ЧМ-2022 с Нидерландами
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«Я хочу выиграть чемпионат мира. Конечно, совсем не обязательно, что у сборной Нидерландов это получится. Но необходимо самому ставить эту цель, что может помочь в её достижении. Возможно, кто-то посчитает меня слишком амбициозным, однако на самом деле это так и работает. Я верю в своих футболистов. Футбол не ограничивается тактикой, нужна доля везения. А мне обычно везёт», — приводит слова ван Гала пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября до 18 декабря. На групповом этапе нидерландские футболисты сыграют в группе А с командами Катара, Сенегала и Эквадора.
Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.