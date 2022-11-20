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Венгер — о ЧМ-2022: это последний шанс для Роналду и Месси

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Венгер — о ЧМ-2022: это последний шанс для Роналду и Месси
  • Gettyimages.ru

«Чемпионат мира в Катаре — это последний шанс для Роналду и Месси. На предстоящем турнире они будут думать: «Сейчас или никогда». За этим будет интересно понаблюдать, это лучшие футболисты мира», — приводит слова Венгера Daily Mail.

Роналду и Месси вошли в заявку сборных Португалии и Аргентины на предстоящий турнир, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Роналду поделился мнением о возможной встрече с Месси в финале ЧМ-2022 в Катаре.

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