Венгер — о ЧМ-2022: это последний шанс для Роналду и Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира в Катаре — это последний шанс для Роналду и Месси. На предстоящем турнире они будут думать: «Сейчас или никогда». За этим будет интересно понаблюдать, это лучшие футболисты мира», — приводит слова Венгера Daily Mail.

Роналду и Месси вошли в заявку сборных Португалии и Аргентины на предстоящий турнир, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Роналду поделился мнением о возможной встрече с Месси в финале ЧМ-2022 в Катаре.