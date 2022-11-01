Франции играет вничью с Данией после первого тайма ЧМ-2022

Сборная Франции проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Дании.

Игра проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. После первого тайма счёт 0:0.

Главный судья встречи — Шимон Марциняк из Польши.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная Польши одержала победу в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 над национальной командой Саудовской Аравии.