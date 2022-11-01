Пирс: если бы не Магуайр, Англия бы проиграла сборной США

Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой США.

«Он действительно хорошо сыграл. Я бы даже сказал — фантастически. Эта ничья имени Магуайра. Если бы не он, то мы бы точно проиграли сборной США», — цитирует Пирса talkSPORT.

Игра второго тура группы B на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0.

Сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на свист в адрес команды в матче с США.