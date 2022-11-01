Лукас Эрнандес думал о завершении карьеры после травмы, полученной на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес задумывался о завершении профессиональной карьеры после травмы, которую футболист получил в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Австралии.

По информации L’Équipe, после разрыва крестообразных связок футболист думал насчёт завершения карьеры. Поддержка игроков сборной Франции помогла Эрнандесу справиться с эмоциями. После успешной операции футболист начал шутить, что вернётся к финалу ЧМ-2022.

Игра группы D проходила на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Дидье Дешама.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Оливье Жиру навестил Лукаса Эрнандеса после перенесённого хирургического вмешательства на колене.