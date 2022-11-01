Жиру навестил Эрнандеса после операции
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру навестил партнёра по команде Люка Эрнандеса после перенесённого хирургического вмешательства на колене.
«Мы будем скучать по тебе, братан. Вернись сильнее. Люблю Херманито», — написал Жиру в соцсетях.
Футболист получил травму в первом матче с Австралией (4:1). Игроку диагностировали разрыв крестообразной связки коленного сустава.
24 ноября Эрнандес перенёс операцию. Он продолжит своё восстановление в Мюнхене.
Ранее Родриго Ласмар высказался о травме нападающего команды Неймара.