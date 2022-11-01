Де Брёйне не верит в победу сборной Бельгии на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о возможной победе национальной сборной на чемпионате мира в Катаре.

«Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. Я, скорее, смотрю на нас как на аутсайдеров», — цитирует Кевина де Брёйне The Guardian.

В матче первого тура чемпионата мира — 2022 сборная Бельгии одержала победу над командой Канады. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Бельгийская команда набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F. В матче второго тура группового этапа бельгийцы встретятся со сборной Марокко 27 ноября в 16:00 мск.

Ранее Де Брёйне высказался о своей игре в составе национальной команды.