Де Брёйне: мне нравится играть в хороший футбол, но нужно подстраиваться под партнёров

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о своей игре в составе национальной команды.

«Мне нравится играть в хороший футбол, но я знаю, что должен адаптироваться под своих партнёров по команде и помогать им. Это то, что я стараюсь делать настолько, насколько возможно», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт бельгийской федерации футбола.

Напомним, что в матче первого тура чемпионата мира — 2022 сборная Бельгии одержала победу над командой Канады. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Ранее сообщалось, что Бельгия выиграла восемь матчей подряд на групповой стадии ЧМ и повторила рекорд.