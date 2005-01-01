Бельгия выиграла восемь матчей подряд на групповой стадии ЧМ и повторила рекорд

Сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Бельгии удалось выиграть восемь матчей подряд на групповой стадии чемпионатов мира по футболу. На ЧМ-2002 бельгийцам удалось обыграть сборную России (2:1), на последующих турнирах команда не выступала вплоть до ЧМ-2014, где Бельгия одержала победу над Алжиром (2:1), Россией (1:0) и Южной Кореей (1:0), на ЧМ-2018 были обыграны Панама (3:0), Тунис (5:2) и Англия (1:0).

Стартовый матч ЧМ-2022 также завершился победой для подопечных Роберто Мартинеса. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане закончилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Ранее сообщалось, что сборная Канады стала третьей командой в истории, не забившей в своих первых четырёх матчах на ЧМ.