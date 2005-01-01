Сборная Канады — третья команда в истории, не забившая в своих первых четырёх матчах на ЧМ

Сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Канада провела четвёртый матч на чемпионатах мира и не забила ни одного мяча. До этого лишь у двух команд была столь неудачная серия. Боливия не могла забить в своих первых пяти матчах (1930 и 1994 года), а Греция в четырёх (1994 и 2010).

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане завершилась со счётом 1:0.

Мяч забил Миши Батшуайи-Атунга на 44-й минуте. Незабитым пенальти отметился нападающий канадской команды Альфонсо Дэвис на 11-й минуте.

Таким образом, сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы F.

Ранее сообщалось, что хавбек Канады Хатчинсон стал самым возрастным игроком в истории ЧМ, вышедшим в стартовом составе.