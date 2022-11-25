Marca: в Бразилии считают, что игроки Сербии специально травмировали Неймара

В сборной Бразилии считают, что игроки команды Сербии специально травмировали нападающего Неймара во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает Marca, в бразильской сборной опасались, что сербы попытаются нанести повреждение и форварду Винисиусу Жуниору.

По информации источника, тренеров сборной Бразилии не беспокоит такое количество фолов на их подопечных.

Встреча Бразилии и Сербии завершилась со счётом 2:0. Сербские игроки нарушили правила на 30-летнем бразильце девять раз. В результате Неймар получил травму. Ожидается, что нападающий восстановится к игре 1/8 финала чемпионата мира.

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свою травму, полученную на ЧМ-2022 в Катаре.