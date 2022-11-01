Нападающий Австралии Дюк открыл счёт в матче ЧМ-2022 с Тунисом

Нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк открыл счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Туниса.

31-летний австралиец забил мяч на 23-й минуте встречи.

Таким образом, счёт стал 1:0 в пользу сборной Австралии.

Игра проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Ранее главный тренер сборной Луис Энрике рассказал, как он отреагирует, если полузащитник команды Ферран Торрес отпразднует забитый мяч на ЧМ-2022 в Катаре, засунув палец в рот и изображая соску.