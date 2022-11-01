Энрике пошутил, что может заменить Торреса из-за празднования гола на ЧМ в Катаре

Главный тренер сборной Луис Энрике рассказал, как он отреагирует, если полузащитник команды Ферран Торрес отпразднует забитый мяч на чемпионате мира 2022 года в Катаре, засунув палец в рот и изображая соску.

«Я буду очень рад, если Торрес забьёт. Но если Ферран сделает этот жест, я заменю его и он больше не выйдет на поле. Ладно. Это просто шутка», — приводит слова Энрике AS.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Коста-Рики Торрес оформил дубль.

Торрес встречается с дочкой наставника — Сирой. Долгое время пара боялась рассказывать о своих чувствах друг к другу. Об их отношениях стало известно только летом прошлого года после Евро-2020. Однако тренер, узнав о романе своей дочери с игроком сборной, отреагировал положительно.

В следующей встрече испанские футболисты сыграют со сборной Германии. Игра состоится 27 ноября.

Ранее пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу рассказал, что достал нападающий команды Криштиану Роналду из шорт во время матча ЧМ-2022 в Катаре с Ганой.