Тунис и Австралия объявили составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Туниса и Австралии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

У Туниса с первых минут на поле выйдут Аймен Дамен, Монтассар Тальби, Яссин Мерья, Дилан Бронн, Юссеф Мсакни, Иссам Жебали, Айсса Лайдуни, Элье Схири, Мохамед Дрегер, Али Абди и Наим Слити.

В стартовый состав Австралии попали Мэттью Райан, Фран Карачич, Кай Роулз, Гарри Суттар, Мэттью Леки, Аарон Муй, Джексон Ирвин, Райли Макгри, Крейг Гудвин и Митчелл Дьюк.

Встреча состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «Эль‑Джануб» в Эль‑Вакре. Игра начнётся в 13:00 по мск.

Ранее нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в матче ЧМ-2022 в Катаре с командой Нидерландов.