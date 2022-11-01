Лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия рассчитывает сыграть в матче с Сенегалом

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Нидерландов.

«Обследование показало, что у меня растяжение колена. В игре с Нидерландами я уже играл с болью, но главное, что я смог помочь сборной. Колено уже лучше, и я планирую восстановиться ко встрече с Сенегалом. Надеюсь, что мне будет лучше к следующему матчу», — приводит слова Валенсии ESPN.

В прошедшей встрече 33-летнего эквадорца унесли на носилках на 90-й минуте.

Игра проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 1:1.

Матч Эквадор — Сенегал состоится 29 ноября.

Ранее сообщалось, что Валенсия с тремя голами возглавил гонку бомбардиров ЧМ-2022.