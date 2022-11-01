Игнашевич: ФНЛ без VAR — просто средневековье

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая была впервые задействована в Первой лиге в матче калининградского клуба с тульским «Арсеналом» в рамках 20-го тура.

«ФНЛ без VAR — просто средневековье. Уровень очень сильно отличается от того, что мы видим по телевизору. Имею в виду восприятие судейства», — сказал Игнашевич на пресс-конференции после встречи.

Тренер ответил, много ли было игр в нынешнем сезоне, где отсутствие VAR сказывалось на результате.

«И в этом, и в предыдущем сезоне. Любые спорные моменты, которые не видно на поле, можно увидеть со стороны. VAR добавляет справедливости в футболе», — сказал он.

Матч проходил в Туле и завершился со счётом 5:0 в пользу подопечных Игнашевича.

После 20 туров Первой лиги «Балтика» набрала 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 32 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Игнашевич прокомментировал голевую серию полузащитника «Балтики» Владислава Лазарева в Первой лиге.