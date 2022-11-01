Полузащитник Бельгии Онана заявил, что не испытывает давления на ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана высказался о давлении на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я не чувствую никакого давления на чемпионате мира. Мне приятно быть здесь. Сыграть на таком турнире — это фантастика. Хочу насладиться этой возможностью в полной мере», — приводит слова Онана Sporza.

В первом матче группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Бельгии одержала победу над командой Канады со счётом 1:0.

Во втором туре бельгийские футболисты встретятся со сборной Марокко. Встреча состоится 27 ноября.

Ранее полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о своей игре в составе национальной команды.