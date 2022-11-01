Тренер Аргентины сообщил, что Месси готов к матчу ЧМ-2022 с Мексикой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающий и капитан команды Лионель Месси готовится к матчу второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Мексикой.

«С Месси всё в порядке», — приводит слова Скалони Clarín.

Встреча Аргентины с Мексикой состоится 26 ноября. Игра начнётся в 22:00 по мск.

Если 36-летний аргентинец примет участие в предстоящем матче, то сравняется с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной по количеству встреч на чемпионатах мира. На данный момент на счету Марадоны 21 игра за аргентинскую сборную на мундиалях.

Ранее сообщалось, что Месси тренировался индивидуально перед матчем ЧМ-2022 с Мексикой.