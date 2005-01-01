Marca: Месси тренировался индивидуально перед матчем ЧМ-2022 с Мексикой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не тренировался в общей группе перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Мексики.

Как сообщает Marca, у 35-летнего аргентинца проблемы с камбаловидной мышцей левой ноги.

Встреча Аргентины с Мексикой состоится завтра, 26 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

В игре первого тура группового этапа со сборной Саудовской Аравии (1:2) Месси отметился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обогнал Месси по голам на чемпионатах мира.