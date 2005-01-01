Магуайр: США — хорошая команда, они оказали на нас давление

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой США.

«Все игры тяжёлые. Все топ‑команды играют на этом чемпионате мира, США — хорошая команда. Они оказали на нас давление. Смогли сыграть на ноль», — цитирует Магуайра ITV.

Игра второго тура группы B на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0.

Сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от матча с США.