Саутгейт: Англия всё ещё может выиграть группу, это наша цель

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой США.

«Слушайте, я уверен, что будет много шума. Это турнир внешнего шума. Мы на своём пути, осталось немного. Мы всё ещё можем выиграть группу, это должно быть нашей целью», — цитирует Саутгейта журналист Дэн Килпатрик в Twitter.

Игра второго тура группы B на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0.

Сборная Англии с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда США с двумя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от матча с США.