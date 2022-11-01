Ари: уверен, Россия дошла бы до полуфинала на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий «Краснодара» Ари предположил, до какой стадии чемпионата мира — 2022 дошла бы сборная России по футболу.

«Футбол — непредсказуемый вид спорта. После ЧМ-2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы полуфинала в Катаре», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не смогла сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Эвелина Кристеллин заявила, что голосование за проведение чемпионатов мира в России и Катаре было нечестным.